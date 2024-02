Nicolas Colsaerts débute à la 41e place au Bahreïn

Le Bruxellois, 41 ans, commençait par la deuxième moitié du parcours. Il a réalisé quatre birdies, aux 11 et 15e trous puis aux 3e et 9e trous, mais a concédé un double bogey au trou N.17. Avec sa carte de -2, il compte six coups de retard sur le Français Tom Vaillant, seul en tête après un tour sans faute en 64 coups. Vaillant devance d'un coup le Sud-Africain Zander Lombard et le Suisse Joel Girrbach.

Matthis Besard, qui comme Colsaerts commençait sur la deuxième partie du parcours, a terminé en 73 coups, un au-dessus du par après trois bogeys et deux birdies. Il occupe la 93e place.