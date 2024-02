Nicolas Colsaerts et Matthis Besard passent le cut au Bahrain Championship

Nicolas Colsaerts et Matthis Besard ont passé le cut au Bahrain Championship de goldf, tournoi du DP World Tour doté de 2.500.000 dollars, après le deuxième tour samedi à Al Mazrowiah.

Lors de son deuxième tour, Colsaerts a rendu une carte avec trois birdies et trois bogeys pour un total de 72 coups, le par. Une performance qui permet au Bruxellois de se classer 38e et de passer le cut tout comme Matthis Besard. Le Flandrien a réalisé un deuxième tour en 71 coups avec quatre birdies, un bogey et un double bogey pour remonter de la 93e à la 58e place.

Le Suédois Jesper Svensson, le Sud-Africain Dylan Frittelli et le Suisse Joel Girrbach se partagent la tête avant les deux derniers tours.