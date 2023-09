Nicolas Colsaerts et Thomas Detry se classent 58e de l'Open de France après le 1er tour

Thomas Detry et Nicolas Colsaerts occupent la 58e place de l'Open de France de golf, épreuve du DP World Tour dotée de 2.350.000 euros, après le premier tour vendredi à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Detry et Colsaerts ont tous les deux réalisé un premier tour en 70 coups, un sous le par. Detry a rendu une carte avec quatre birdies et trois bogeys tandis que Colsaerts a inscrit trois birdies et deux bogeys sur sa carte.

Les deux Bruxellois comptent six coups de retard sur le Sud-Coréen Tom Kim qui occupe seul la tête avec un coup d'avance sur un trio composé des Anglais Matthew Southgate et Richard Mansell et l'Espagnol Alfredo Garcia-Heredia.