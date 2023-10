Nicolas Colsaerts termine sixième du Alfred Dunhill Championship

Colsaerts a bouclé le troisième et dernier tour, qu'il disputait sur le parcours de Kingsbarns, 66 coups, six sous le par, après six birdies. Il termine avec un total de 202, 14 sous le par. Le Bruxellois, 40 ans, gagne quatre places pour terminer sixième, à 5 coups de Matthew Fitzpatrick. L'Anglais, 29 ans, s'est imposé avec trois coups d'avance sur ses compatriotes Marcus Armitage et Matthew Southgate et le Néo-Zélandais Ryan Fox.

L'Alfred Dunhill Links Championship se dispute sur trois parcours à St. Andrews, le Carnoustie, le Kingsbarns et l'Old Course St.Andrews.