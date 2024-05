Niels Pittomvils 20e après le premier jour du décathlon, Rome et Paris s'éloignent

Niels Pittomvils a terminé la première journée du décathlon à la 20e place samedi, au prestigieux Hypomeeting de Götzis, en Autriche. La qualification pour les championnats d'Europe d'athlétisme à Rome et pour les Jeux Olympqiues de Paris sera très difficile.

Pittomvils a débuté son décathlon avec une 22e et dernière place sur le 100 mètres en 11.12. Il a ensuite terminé 18e au saut en longueur avec un saut à 7m12. Sur le lancer de poids, il s'est classé septième (14m96). Il a été le plus fort sur le saut en hauteur (2m03) puis a fini 20e du 400m (50.89). Il totalise 4.040 points après ce premier jour alors qu'il doit en compter 8.200 pour participer aux championnats d'Europe et 8.460 pour les JO.

Le Suisse Simo Ehammer, champion du monde en salle, domine le classement avec 4.601 points devant le champion olympique Damian Warner (4.585). Chez les dames, l'Américaine Michelle Atherley est en tête de l'heptathlon avec 3.944 points devant la Néerlandaise Anouk Vetter (3.826).