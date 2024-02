Nikiforov, battu au 2e tour en -100 kg à Paris : "Je veux être aux Jeux, c'est l'objectif"

"Je me sentais bien à l'entame de la compétition", a confié Toma Nikiforov. "Le premier combat s'est d'ailleurs très bien déroulé. Lors du deuxième, j'ai malheureusement été surpris assez rapidement par un balayage et je ne suis pas parvenu à remonter au score par la suite. Ce tournoi servait avant tout de préparation. Le prochain rendez-vous sera le Grand Chelem de Bakou, d'ici deux semaines, où j'espère aller chercher des points pour me qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est une année importante. Je veux être aux Jeux, c'est l'objectif. Et si je pouvais aller chercher une médaille aux Championnats d'Europe, aux Championnats du monde et aux Jeux, ce serait le top".