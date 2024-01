Nikola Jokic et Denver crucifient Golden State au buzzer

Après avoir compté 17 points de retard dans le troisième quart-temps, Denver a résorbé son retard dans le quatrième quart-temps pour revenir à 127-127 à 26 secondes du terme. Sur la possession suivante, Stephen Curry (30 points) a perdu le ballon et les Nuggets ont hérité du dernier tir pour arracher la victoire avec 3.6 secondes à jouer. Jokic a alors envoyé un tir à trois points à 11 mètres qui est rentré avec la planche (127-130).

Avec 34 points, 10 assists et 9 rebonds, Jokic a flirté avec un nouveau triple-double tandis que Jamal Murray a ajouté 25 points pour les champions en titre. Un succès qui permet à Denver de conforter sa 3e place de la Conférence Ouest et de mettre la pression sur Minnesota et Oklahoma City. Les Warriors poursuivent leur saison en dents de scie et restent 11e.