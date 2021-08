Nina Derwael accueillie en vraie star à Saint-Trond: "Je suis la plus heureuse" (photos et vidéo)

La toute nouvelle championne olympique de gymnastique Nina Derwael (21 ans) a été honorée ce soir dans sa ville natale de Saint-Trond. La championne olympique aux barres asymétriques a été accueillie avec un tapis d'or sur la Grand-Place. "C'est quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer arriver un jour, a dit l'athlète à notre journaliste Nicolas Lowyck. Je ne pense pas qu'il y ait une personne plus heureuse que moi maintenant."



Nina Derwael est arrivée sous escorte policière sur la Grand-Place de Saint-Trond vers 19h. Sur scène, elle a reçu les félicitations et les cadeaux, entre autres, de la bourgmestre Veerle Heeren (CD&V), du gouverneur Jos Lantmeeters et de Peter Frederickx, président de la Fédération de gymnastique de Flandre.

La championne a encore un emploi du temps chargé ce soir, car après la cérémonie et une courte conférence de presse, elle s'envole de Brustem à Ostende, où elle est attendue dans un talk-show flamand.