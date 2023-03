Nina Ortlieb emmène un surprenant triplé autrichien dans le 2e super G de Kvitfjell

L'Autrichienne Nina Ortlieb a remporté le second super G de Kvitfjell, 32e manche de la Coupe du monde féminine de ski alpin, dimanche en Norvège.

Les conditions changeantes sur l'Olympiabakken, avec des chutes de neige en début de compétition, ont profité aux skieuses sorties plus tard du portillon. Ortlieb, dossard N.31, s'est imposée en 1:29.25. L'Autrichienne, 26 ans, décroche un deuxième succès en Coupe du monde après le super G de La Thuile en 2020.

Stephanie Venier, dossard N.29, et Franziska Gritsch, dossard N.26, ont assuré un surprenant triplé autrichien, terminant respectivement à 12/100e et 38/100e de leur compatriote. L'Italienne Sofia Goggia (dossard N.16) a pris la quatrième place à 69/100e, devant une autre invitée surprise, l'Allemande Emma Aicher (dossard N.33), cinquième à 75/100e.

L'Américaine Mikaela Shiffrin, assurée, depuis samedi, de remporter le classement général de la Coupe du monde pour la cinquième fois de sa carrière, s'est classée septième à 98/100e.

Le classement du super G est particulièrement indécis puisque, après 7 des 8 épreuves, cinq skieuses peuvent encore remporter le petit globe de cristal. L'Italienne Elena Curtoni (332 points), 12e samedi, a légèrement creusé l'écart sur ses poursuivantes. La Suisse Lara-Gut-Behrami (313), qui a dû se contenter de la 20e place, suit à 19 points, devant l'Autrichienne Cornelia Hütter (307), 14e de la course. La Norvégienne Ragnhild Mowinckel (306) et l'Italienne Federica Brignone (288), respectivement 15e et 21e à Kvitfjell, sont toujours dans le coup.