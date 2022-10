Nina Sterckx championne d'Europe d'haltérophilie chez les juniores grâce à deux records

(Belga) Nina Sterckx est devenue championne d'Europe juniors d'haltérophilie, dans la catégorie des moins de 55 kg, lundi à Durres, en Albanie.

La Belge de 20 ans a soulevé 95 kg à l'arraché puis 118 kg à l'épaulé-jeté, ce qui constitue un record du monde dans la catégorie chez les juniores. Son total de 213 kg est aussi le plus haut jamais atteint. Sterckx a donc largement dominé le reste des concurrentes, s'imposant devant la Roumaine Andreea Cotruta (201kg) et l'Allemande Annika Pilz (185 kg). La compétition s'étend jusqu'au 25 octobre. Plus tôt cette saison, elle avait déjà remporté la médaille de bronze chez les dames avec un total de 205 kg (94+111). Début mai, la Gantoise avait aussi décroché le titre mondial chez les juniores, un an après une médaille de bronze à l'Euro et une 5e place aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. (Belga)