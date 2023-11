Nina Sterckx choisira sa catégorie olympique après l'Euro de Sofia en février

Sterckx avait terminé à une belle cinquième place chez les moins de 49 kilos lors de ses débuts olympiques en 2021 à Tokyo. Au classement des qualifications olympiques, elle est 7e en -49 kg et 10e en -59 kg. Les dix premières recevront un billet olympique fin avril. Mais son coach Tom Goegebuer ne veut pas attendre aussi longtemps et veut prendre une décision à l'issue des championnats d'Europe de Sofia en février. "Nous pourrons alors éventuellement déjà commencer la préparation spécifique pour les -49 kg. Si le choix se porte sur les -59 kg, nous devrions alors essayer de gagner encore plus de masse musculaire pour être encore plus compétitifs", a déclaré Goegebuer.

L'incertitude concernant sa catégorie de poids n'est pas évidente pour Sterckx, qui concourt actuellement en -59 kg. "Au début, j'ai trouvé cela un peu difficile", a-t-elle déclaré. "Mais j'ai fini par me résigner. J'essaie simplement de me concentrer sur les compétitions. Quoi qu'il en soit, je dois bien m'entraîner et devenir aussi forte que possible".