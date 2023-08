Noah Servais couronné champion d'Europe d'aquathlon à Menin

En 28:16, le triathlète des Belgian Hammers a devancé de 12 secondes l'Espagnol Kevin Gonzalez (28:28) et un autre Belge Tuur Lemmens (28:37). L'épreuve était composée de 1 km de natation, suivi de 5 km à pied. Sorti 7e de l'eau, Servais a rapidement pris les commandes de la course après la transition, ne laissant à personne l'occasion de l'inquiéter sur la course à pied.

Chez les dames, le titre est revenu à l'Ukrainienne Maryna Kyryk, en 32:47, devant la Belge Katrien Maes (33:03) et l'Espagnole Sofía Aguayo Mauri (33:14).