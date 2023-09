Noor Vidts 3e de la longueur avec un record de la saison à 6m38

Vidts a réussi sa marque à son premier essai. Elle a manqué les 2e et 4e, 5e et 6e essais et sauté à 6m36 au troisième.

La Serbe Ivana Vuleta s'est imposée avec un bond à 6m74 devant la Néerlandaise Fleur Jong, athlète handisport qui, sur ses lames, a aussi sauté à 6m74 (son record personnel) mais qui a été devancée au 2e meilleur essai (6m69 pour Vuleta contre 6m61 pour Jong).