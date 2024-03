Noor Vidts 4e après le 60 m haies qu'elle a couru en 8.26

La championne du monde en titre et médaillée de bronze l'an dernier à l'Euro en salle d'Istanbul, âgée de 27 ans, est restée à 11/100e de son record personnel (8.15 depuis le 18 mars 2022 à Belgrade lors de son titre mondial). Elle a récolté 1.068 points et occupe la 4e place après la première des cinq épreuves. L'Espagnole Maria Vicente est en tête avec 1.113 points. L'Américaine Chari Hawkins est 2e (1.093) et la Britannique Abigail Pawlett 3e (1.073).

La deuxième épreuve, le saut en hauteur débutera à 11h55 (HB). Suivront dans l'après-midi et en soirée le lancer du poids (14h15 HB), le saut en longueur (20h15 HB) et le 800 mètres (22h30 HB).