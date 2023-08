Noor Vidts refuse de songer au podium malgré les absences, dont celle de Nafi Thiam

Héritant du statut de cheffe de file de l'athlétisme belge à Budapest, qu'elle partage avec les Tornados, Noor Vidts aborde sereinement ces championnats du monde hongrois malgré ses soucis au niveau des tendons d'Achille apparus l'été dernier. "D'abord le droit, puis le gauche. La douleur n'est pas complètement partie mais tout est sous contrôle", a expliqué jeudi soir Vidts. "La préparation s'est très bien passée. Je suis dans la meilleure forme possible. J'ai toujours continué à m'entraîner, moins en volume plus de manière alternative."

Avec les défections de Thiam et de la Polonaise Sulek, Vidts, 4e à Tokyo et Munich et 5e à Eugene, apparaît comme une candidate naturelle au podium. "Je ne regarde pas celles qui sont là ou pas", réagit l'athlète coachée par Fernando Oliva, lequel ajoute: "On ne se dit jamais qu'on va faire un podium ou un score à atteindre. C'est trop imprévisible. Tant de choses peuvent se produire."

A Budapest, Noor Vidts attend de voir ce que vont donner les courses sur 200 et 800m. "On a essayé beaucoup de choses à l'entraînement on va voir ce que cela va donner."

Elle a encore évoqué l'absence de la Nafi Thiam. "C'est toujours bien quand elle est là. Ce sera différent sans elle."