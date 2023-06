"Notre but n'est plus simplement de gagner", selon la Red Panthers Charlotte Englebert

Auteure du 3e but belge, son 10e depuis ses débuts avec les Red Panthers, Charlotte Englebert a été élue joueuse du match lors du succès 7-0 de la Belgique face à la Nouvelle-Zélande en Hockey Pro League, dimanche à Anvers. Un prix qu'elle a reçu en grimaçant après un choc au genou en fin de match.

"Je pense que cela ira et qu'il n'y a rien de sérieux", a indiqué la Namuroise d'origine, le genou gauche enrobé d'un bandage réfrigérant. Comme son coach Raoul Ehren, Englebert a expliqué que le groupe belge n'était pas satisfait de sa prestation à la mi-temps, alors qu'il menait 2-0. "Dans les vestiaires, nous nous sommes dit que nous n'étions pas assez performantes. Nous ne devions pas simplement être heureuses de gagner, mais que nous devions chercher à inscrire plus de buts. Ce genre de match doit nous servir pour la suite", a insisté la future joueuse de Den Bosch, dans le championnat néerlandais. Un souhait exaucé en seconde période puisque c'est elle-même qui a inscrit le 3-0, avant que quatre autres buts ne suivent, signant le plus large succès de la Belgique depuis ses débuts en Pro League en 2019 (effaçant le 6-1 aux dépens des États-Unis lors de la campagne 2020-21).