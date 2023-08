"Notre press ne leur a laissé aucune chance"

"Notre press a très bien fonctionné, et on n'a quasiment laissé aucune chance à l'Espagne", se félicitait Justine Rasir, radieuse après la large victoire des Red Panthers (5-0) au cours de laquelle l'attaquante du Racing a elle-même inscrit un but.

Dès l'entame du match, les Panthers ont multiplié les efforts à la récupération et les assauts vers le but adverse, empêchant les Espagnoles de respirer.

"On voulait le résultat maximum et on l'a obtenu. Comme annoncé, on ne s'est pas contentée du match nul et on est continuellement allé chercher un goal supplémentaire", se réjouit Justine Rasir.

"Notre press a très bien fonctionné", constate l'attaquante bruxelloise. "On a récupéré beaucoup de balles, on les a étouffées et on a pu profiter des espaces pour développer nos offensives. A part quelques pc, on n'a jamais été mises en danger."

Sur l'ensemble de la phase de poule, la Belgique a présenté des arguments très solides des deux côtés du terrain. "On avait montré contre les Pays-Bas qu'on était capable de bien défendre, ici on a aussi prouvé qu'on pouvait marquer. C'est de bonne augure avant la demi-finale contre l'Allemagne, une équipe qui défend très bien mais qui est aussi capable de marquer beaucoup de buts. Ce sera un match très dur, mentalement et physiquement, mais on va y aller avec le couteau entre les dents", assure Justine Rasir.

La joueuse du Racing était aussi très satisfaite d'avoir elle-même trouvé le chemin de filets, après l'une ou l'autre occasion qu'elle n'avait pas pu concrétiser. "Je reste meilleure donneuse d'assist que buteuse, mais je suis vraiment aller chercher ce goal, et je pense le mériter", souriait-elle.