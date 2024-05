"Nous devons être meilleurs contre un bloc bas", analyse Victor Wegnez

"Nous savions que nous allions rencontrer une équipe jeune, mais très talentueuse. Ils ont joué très bas en première mi-temps et nous ont attendu. Quand ils étaient à la balle, par contre, ils devenaient directement très offensifs. Plutôt agréable et intéressant. Le match est resté toujours serré, avec peu d'occasions des deux côtés. Les deux équipes ont par contre été efficaces offensivement", a déclaré le milieu de terrain bruxellois.

Les Red Lions sont dans un processus de sélection et de développement en vue des prochains JO de Paris, où ils entameront la défense de leur titre dans moins de 60 jours. "Nous pouvons certainement faire mieux qu'aujourd'hui. Nous pouvons nous améliorer dans beaucoup de domaines, comme le 'press', certainement après ce jeudi. Je pense aussi que nous devons créer plus à la balle quand nous sommes confrontés à un bloc bas comme la semaine dernière face à l'Irlande. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose qui s'est reproduite. Il faudra donc analyser tout cela pour revenir plus forts."