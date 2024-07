"Nous savons ce dont nous sommes capables", lance le coach des Lions Michel Van den Heuvel

La campagne olympique débutera contre l'Irlande (FIH 11), samedi. Il s'agit d'un adversaire à la portée des Belges, a priori, mais qui a les a battus à deux reprises en mai dernier. Si la Belgique disputera six matchs de poule, Van den Heuvel sait qu'un "bon départ est très important" et ne s'inquiète pas des deux revers en Pro League. "Nous sommes prêts maintenant", a-t-il assuré.

Le sélectionneur a confiance en ses hommes, qui seront attendus en tant que champions olympiques en titre. Félix Denayer ou John-John Dohmen disputeront leurs cinquièmes JO, avec une expérience précieuse. "Nous savons ce dont nous sommes capables et nous voulons prester au meilleur niveau pour défendre notre titre. Nous savons que la concurrence n'est que plus rude depuis Tokyo, mais le défi n'en est que plus grand."