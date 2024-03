Nouveau doublé pour Cambridge qui aligne un 2e succès masculin et un 7e chez les dames

Le huit masculin de Cambridge a mené la course de bout en bout, même si les 'Dark Blues' sont restés longtemps au bord à bord à l'entame de cette 169e édition de la Boat Race, créée en 1829. Au terme des 6,8 kilomètres de la course entre les districts de Putney et Mortlake, les 'Light Blues' ont parcouru la distance en 18:56.34 et se sont imposés avec plus de 10 secondes d'avance sur Oxford.

Cambridge décroche ainsi son 2e succès de rang, une 4e victoire sur les 5 dernières éditions, et mène désormais dans cette confrontation avec 87 succès contre 81 pour Oxford. En 1877, les deux équipes n'avaient pas été départagées.