Nouveau N.1 belge du 400m, Dylan Borlée est heureux de sa "seconde" carrière

Il était sorti de l'ombre de ses grands frères, Jonathan et Kevin, le temps d'un titre de vice-champion d'Europe en salle à Prague il y a huit ans. Dylan Borlée a attendu 2022 pour retrouver une place en finale d'un grand championnat, bouclant le tour de piste en 5e position à l'Euro de Munich, après un prometteur 14e chrono en demie aux Mondiaux d'Eugene. Le cadet du clan a confirmé en 2023 son nouveau statut de N.1 belge sur 400m, avec un meilleur chrono personnel de 45.09. Il sera le seul Borlée à s'aligner en individuel aux Mondiaux de Budapest.

"Je suis content de ma saison actuellement. J'ai besoin de la confiance de l'année passée, plus ce que je construis dans la saison. Je suis surtout fier d'avoir pu répéter cela. J'ai battu mes records coup sur coup (200m et 400m). Cela me donne confiance", a confié Dylan Borlée vendredi dans la capitale hongroise où il s'apprête à disputer dimanche son 6e Mondial (le 2e en individuel).

"Je vais 'envoyer' dès les séries et sortir ma meilleure course. Je ne pense à un chrono mais à l'exécution. Cela reste un apprentissage constant. Je vais essayer de faire une course en rythme, avoir de l'agressivité. Cela va être une bagarre. Je ne suis pas censé passer (en demies) vu la densité (il a le 31e chrono de la saison parmi les 49 inscrits). Peu importe qui est là, je peux les battre", a-t-il ajouté.