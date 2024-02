Nouveau record pour Michael Jordan: six baskets vendues 8 millions de dollars

Six baskets différentes Nike Air Jordan portées dans les années 1990 par la légende américaine du basket-ball Michael Jordan ont été vendues aux enchères vendredi pour huit millions de dollars, un record pour ce lot unique, selon la maison Sotheby's.

Il s'agit de six chaussures distinctes (et non trois paires) que Michael Jordan avaient données à un cadre de la communication des Chicago Bulls, Tim Hallam, après chacun de ses matches décisifs qui ont permis au club de remporter six championnats de la NBA de 1991 à 1993 et de 1996 à 1998.