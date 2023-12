Nouvelle défaite pour Portland malgré 13 rebonds et 6 points de Toumani Camara

Le Bruxellois, 23 ans, a inscrit 6 points (3/10 à 2pts, 0/4 à 3pts), et délivré deux assists pour 3 pertes de balle et six fautes personnelles. Les Warriors ont été portés par Stephen Curry auteur de 31 points en 34 minutes de jeu.

Avec six victoires au compteur, Portland est avant-dernier de la Conférence Ouest ne laissant que San Antonio (3-17) derrière lui. Les Spurs ont perdu eux leur 15e match de suite, 94-102 à Minnesota leader de la Conférence où Rudy Gobert a réussi un double-double (16 points, 20 rebonds). Victor Wembanyama, de retour après avoir manqué une rencontre (hanche), a terminé avec 12 points et 10 rebonds avec les Spurs.