Nouvelle médaille d'or pour Michèle George aux Jeux Paralympiques

Michèle George, avec Best Of 8, a offert une 7e médaille à la Belgique en remportant la médaille d'or du concours individuel de freestyle en para-dressage dans le grade V, qui reprend des athlètes qui souffrent de déficience à un ou deux membres ou qui sont déficients visuels, aux Jeux Paralympiques de Tokyo lundi. Kevin Van Ham, avec Eros Van Ons Heem, s'est lui classé 8e



George a signé un score de 80.590 devançant de justesse le Néerlandais Frank Hosmar, avec Alphaville, qui a reçu la note 80.240. L'Allemande Régine Mispelkamp, avec Highlander Delight's, s'est elle parée de bronze avec 76.820 points. Kevin Van Ham ferme lui la marche à la 8e place avec un score de 70.860. Michèle George remporte sa deuxième médaille d'or à Tokyo après avoir remporté la médaille d'or dans l'épreuve individuelle test jeudi, se qualifiant ainsi pour l'épreuve de freestyle tout comme Kevin Ham, 7e du test jeudi. Manon Claeys a elle aussi remporté deux médailles à Tokyo en se parant de bronze dans les épreuves test et freestyle en grade IV, catégorie avec des athlètes souffrant d'hémipilégie, d'un handicap à un ou deux membres ou de cécité. C'est la 6e médaille de Michèle George aux Jeux Paralympiques, la cinquième en or. La cavalière belge de 47 ans, paralysée de la jambe gauche après un coup de sabot en 2008, avait décroché deux médailles d'or (Grand Prix Individuel catégorie IV et Grand Prix libre catégorie IV) en 2012 à Londres et était aussi revenue de Rio avec deux médailles en 2016: l'or du Grand Prix libre catégorie IV et l'argent du Grand Prix Individuel catégorie IV, avec Rainman décédé en 2019 d'une crise de colique. Kevin Van Ham, 32 ans, coaché par Jorinde Verwimp, a une partie de son membre supérieur gauche manquant depuis la naissance. C'était une première expérience paralympique pour ce Brabançon.