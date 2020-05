Nouvelle-Zélande: Sam Cane nouveau capitaine des All Blacks

Le troisième ligne Sam Cane a été désigné capitaine des All Blacks, en remplacement de Kieran Read parti à la retraite après le Mondial-2019 au Japon, a annoncé mardi la Fédération néo-zélandaise de rugby.

Cane (28 ans), également capitaine dans son club des Chiefs, a connu la première de ses 68 sélections avec les All Blacks en 2012, contre l'Irlande.

"Sam est un joueur d'expérience, qui évolue depuis huit ans avec cette équipe. C'est un leader qui réfléchit et guide ses coéquipiers. Il a une capacité naturelle à se connecter avec tout le monde dans l'équipe, il est franc et direct", a justifié le sélectionneur néo-zélandais Ian Foster, arrivé en poste après la Coupe du monde au Japon, achevée en demi-finale.

"Joueurs et encadrement ont énormément de respect pour Sam, c'est un leader idéal", a ajouté le patron des All Blacks.

Il remplace donc Read, troisième ligne de légende, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, à 34 ans et 127 sélections, en novembre.

Cane, champion du monde 2015, avait déjà été capitaine des All Blacks à trois reprises (contre la Namibie en 2015, l'Argentine et l'Italie en 2016).

"C'est un immense honneur. C'est un défi très excitant: j'ai passé du temps avec les All Blacks, j'ai grandi en tant que joueur donc je me sens plus à l'aise pour diriger l'équipe", a confié Cane.

"Ce qu'il y a de bien chez les All Blacks, c'est que le leadership est assuré par plein de joueurs d'expérience donc j'ai hâte de travailler avec ce groupe de joueurs et de faire de mon mieux", a-t-il ajouté.