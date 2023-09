Nouvelles médailles d'or et de bronze pour Michèle George et Manon Claeys en para-dressage

Michèle George et Manon Claeys ont terminé leurs Championnats d'Europe de para dressage à Riesenbeck, en Allemagne, samedi, avec une nouvelle médaille d'or et de bronze dans l'épreuve de freestyle. Mercredi, les deux cavalières belges avaient remporté les mêmes médailles dans l'épreuve individuelle.

Michèle George a décroché l'or en Grade V, sur Best of 8 avec un score de 81,275 %. Kevin Van Ham et Eros van Ons Heem ont terminé 7e dans la même catégorie avec 73,335 %.

Manon Claeys a elle remporté le bronze en Grade IV, sur Katharina Sollenburg, avec un score de 78,025 %. Enfin, Barbara Minneci, 4e, a manqué de peu le podium dans la catégorie Grade III avec Stuart.