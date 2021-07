Nuit de l'athlétisme - Elise Vanderelst termine son programme pré-olympique par un record de Belgique sur 1.000m

(Belga) Elise Vanderelst a réussi sa tentative de battre record national du 1.000 mètres que détenait Anne-Marie Van Nuffel (2:36.76) depuis le 17 août 1979, samedi, à l'occasion de la Nuit de l'Athlétisme, le meeting organisé à Heusden. La Montoise, qui évoluera sur 1.500 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo, a couru la course parfaite, bien emmenée par les lièvres de service, pour terminer en 2:35.98. "Je suis très contente de terminer mon programme de compétitions pré-olympique avec un record national du 1.000 mètres que j'ai réalisé devant le public belge à Heusden-Zolder et devant l'ancienne recordwoman Anne-Marie Van Nuffel", a confié Vanderelst.

La Montoise a ainsi conclu son programme de compétitions pré-olympiques à Heusden-Zolder. Elle rependra très prochainement le chemin de l'entraînement pour le 1.500 mètres. "J'ai terminé mon programme de courses sur un record, cela met en confiance' se jouit la championne d'Europe en salle. "J'ai pris un bon départ à Heusden. J'ai été très peu gênée pendant la course. J'avais de très bonnes jambes pour cette tentative de record et les conditions étaient optimales. Mon programme de 1.500, 800 et 1.000 pré-olympique a presque réussi car j'aurais voulu atteindre mon chrono sur 800 mètres (2:02.65). Je pense que ça peut tomber, mais il faut la bonne course. J'aurai encore des possibilités après les Jeux pour ce faire. Je sens que j'ai une bonne vitesse et mon endurance est correcte, le 1.500 mètres est un peu un mélange des deux. Je vais pouvoir m'entraîner dans des conditions qui me permettront de m'habituer à la chaleur de Tokyo. Je partirai ensuite en stage avec la Team Belgium avant les JO. C'est dans un mois." (Belga)