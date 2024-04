Nuytinck éliminé en 8es de finale, Allegro et Rassenfosse battus en quarts du double

Cedric Nuytinck (WTT 86) a été éliminé en huitièmes de finale du tournoi de tennis de table WTT Feeder de Varazdin, vendredi, en Croatie. En double, le parcours de Martin Allegro et Adrien Rassenfosse s'est arrêté en quarts de finale.

Adrien Rassenfosse (WTT 124) et Martin Allegro (WTT 84) ont tous les deux été éliminés au 2e tour du simple. Rassenfosse a écarté en cinq sets Laurens Devos, classé 582e mondial et passé par les qualifications, 11-9, 11-1, 8-11, 7-11, 14-12. Il s'est ensuite incliné en cinq manches également contre l'Indien Harmeet Desai (WTT 66) 10-12, 11-8, 4-11, 11-9, 11-6.

Allegro a pris le dessus sur l'Indien Payas Jain (WTT 177) au 1er tour, 11-7, 12-10, 11-7. Il a perdu ensuite contre le Kazakh Kirill Gerassimenko (WTT 37) en cinq manches: 5-11, 19-17, 11-6, 9-11, 11-6. C'était également Gerassimenko qui avait sorti Allegro en quarts de finale du tournoi de Beyrouth en mars.

En double, Allegro et Rassenfosse n'ont pu rien faire face aux Sud-Coréens Gil Minsseok et Park Gyughyeon, vainqueurs en trois sets, 11-4, 11-7, 11-8. Jeudi, les deux Belges avaient dominé les Croates Ivan Hencl et Leon Benko 11-3, 11-6, 11-9.