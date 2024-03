Obasuyi 7e en finale du 60 m haies à 1/100 de son record national, Holloway reste invaincu

Michael Obasuyi s'est classé 7e de la finale du 60 m haies des championnats du monde d'athlétisme en salle à Glasgow, samedi soir. Le hurdler belge de 24 ans a couru en 7.55, à 1/100 de son record de Belgique, qu'il avait égalé en demi-finales plus tôt dans la soirée.

La victoire est revenue à Grant Holloway, invaincu depuis dix ans sur 60 m haies. L'Américain s'est imposé en 7.29, à 2/100 de son record du monde établi le 17 février lors des championnats des Etats-Unis.

L'Italien Lorenzo Ndele Simonelli (7.43, record d'Italie) et le Français Just Kwaou-Mathey (7.47) montent sur les 2e et 3e marches du podium.