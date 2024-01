Objectif Paris pour Raoul Ehren et ses joueuses dont "le niveau n'a jamais été aussi haut"

Avec leur statut de 4e nation mondiale, les Belges sont en position favorable. "Sur papier, nous sommes favoris", a reconnu Raoul Ehren, le coach néerlandais des Red Panthers lundi à l'aéroport de Bruxelles-National. "Mais ce n'est jamais facile. Nous partons avec beaucoup de confiance, sans sous-estimer ni sur-estimer personne. Le niveau n'a jamais été aussi haut dans le groupe ces dernières semaines. La préparation a été idéale et on reste sur de bons résultats."

La Belgique sera opposée à l'Irlande (FIH-13) le 13, la Corée du Sud (FIH-12) le 15 et l'Ukraine (FIH-28) le 16. Le groupe B est composé de la Grande-Bretagne (FIH-7), l'Espagne (FIH-8), le Canada (FIH-16) et la Malaisie (FIH-18). Les deux premiers de chaque poule vont en demi-finales et les trois premiers sont qualifiés.

Vice-championne d'Europe, la Belgique a en effet remporté, invaincue, en fin d'année dernière un tournoi de préparation à Valence précisément face notamment à l'Allemagne et l'Espagne, écartant au passage déjà l'Irlande (5-3). "L'Irlande est une bonne équipe, ce n'est jamais facile contre elle, d'un point de vue physique. La Corée du Sud, on connaît moins, c'est plus technique et d'un bon niveau, en atteste leur place de finaliste au championnat d'Asie. C'est jouable. J'ai un très bon groupe qui ne repose pas uniquement sur une ou deux individualités. Nous sommes en pleine confiance et avançons pas à pas avec l'ambition de rejoindre Paris. Si nous y sommes, nous y viserons une médaille", a ajouté Raoul Ehren qui emmène avec lui 18 joueuses pour redonner un ticket olympique aux Red Panthers 12 ans après leur première participation à Londres 2012 (11e).