Ockie Strydom s'offre sa première victoire sur le circuit à l'Alfred Dunhill Championship

(Belga) Le Sud-Africain Ockie Strydom, 37 ans, s'est offert chez lui sa première victoire sur le circuit de l'European Tour de golf en s'adjugeant l'Alfred Dunhill Championship, une épreuve dotée de 1,5 million d'euros, comptant à la fois pour le DP World Tour (ex-European Tour) et le Sunshine Tour dimanche à Malelane en Afrique du Sud.

Ockie Strydom a rendu une dernière carte de 69 avec six birdies, mais un bogey et un double bogey, pour boucler son parcours à trois sous le par et finir avec un total de 270, 18 sous le par. Le Sud-Africain s'est imposé avec deux coups d'avance sur l'Espagnol Adrian Otaegui. Co-leader à l'issue du 3e tour, l'Ecossais Scott Jamieson a rentré une dernière carte de 76 à quatre au-dessus du par qui l'a relégué au 11e rang du classement final. - Classement à l'issue du 4e et dernier tour (par 72): 1. Ockie Strydom (AfS) 270=68-70-63-69 -18 2. Adrian Otaegui (Esp) 272=70-69-65-68 3. Laurie Canter (Ang) 273=68-69-72-64 4. Oliver Bekker (AfS) 274=69-66-68-71 . Aaron Cockerill (Can) 274=70-65-70-69 . Branden Grace (AfS) 274=67-70-67-70; (Belga)