Offday pour Thomas Vanoppen sur 1500 m: "Je ne sais pas ce qui n'a pas fonctionné"

"C'est un point d'interrogation. Je ne sais pas ce qui n'a pas fonctionné", déclare Thomas Vanoppen. "La forme est absolument bonne. L'échauffement s'est bien passé et j'étais peut-être très nerveux, mais ce n'est pas une explication. En fait, j'espère secrètement que je vais tomber malade dans les prochains jours. Je saurai alors que c'est peut-être à cause de cela. Mais pour l'instant, je n'en ai aucune idée".

L'athlète belge de 24 ans s'était qualifié pour ces Mondiaux le mois dernier en battant son record de Belgique du mile à Boston. Il était donc en bonne forme, mais à l'Emirates Arena, le Campinois s'est rapidement effondré pendant sa course. Il a été le dernier à franchir la ligne, loin derrière le vainqueur kényan Vincent Keter, après la blessure du Britannique Callum Elson. Avec un temps de 3:50.70, Vanoppen est resté assez éloigné de son record personnel (3:38.72).

Vanoppen a pu suivre durant les 300 premiers mètres mais a ensuite été lâché. "C'est très douloureux. Tout s'est effondré. Je ne pouvais pas aller à fond. C'est très étrange. C'est comme courir avec du plomb dans le sang à la place de l'oxygène".

Le Campinois veut "jeter cette performance à la poubelle le plus vite possible" et se tourner vers l'été. "J'ai atteint un niveau énorme l'hiver dernier, ce qui était nouveau pour moi. Je veux en profiter cet été. J'espère que cela m'amènera à un championnat".