Oklahoma City fait tomber Boston, Golden State se relance

Face au leader de la Conférence Est qui restait sur six victoires de suite, Oklahoma City a pu compter sur une performance XXL de Shai Gilgeous-Alexander avec 36 points, 6 rebonds, 7 assists et aucune perte de balle. 'SGA' a été soutenu par Josh Giddey (23 points) pour répondre aux 34 points de Kristaps Porzingis et aux 30 points de Jayson Tatum.

Au classement de la Conférence Ouest, le Thunder conforte sa deuxième place et maintient la pression sur Minnesota, toujours leader. Boston reste lui en tête à l'Est devant Milwaukee et Philadelphie, tombeur de Chicago (110-97) grâce au triple-double de Joel Embiid (31 points, 15 rebonds, 10 assists).