Oklahoma City victime du retour de Joel Embiid

Le retour de blessure au genou du pivot américano-camerounais Joel Embiid pour Philadelphie a contribué à faire perdre la tête de la conférence Ouest à Oklahoma City. Les Sixers se sont imposés 109-105, une victoire précieuse dans leur course à la qualification pour les playoffs. En revanche, le Thunder se retrouve 3e à l'Ouest (52 v-23 d) derrière Denver (53 v-23 d) et Minnesota (52 v-23 d).

Embiid n'avait plus joué depuis le 30 janvier. Avec 24 points, 7 passes et 6 rebonds, le pivot a largement contribué à la victoire des siens. Un bel effort des Sixers dans le 4e quart-temps (gagné 36-25) leur a permis de passer devant 106-105 à 38 secondes du terme avec deux lancers d'Embiid, auteur ensuite d'une interception décisive. Philadelphie est 8e à l'Est (41 v-35 d).

Denver a battu San Antonio Spurs 110-105. les Nuggets ont pu compter sur leur pivot serbe Nikola Jokic (42 points, 16 rebonds, 6 passes), favori pour être désigné MVP pour la 3e fois de sa carrière. S'il n'a rien pu faire pour stopper le "Joker", le Spur Victor Wembanyama, 20 ans, terminé avec 23 points, 15 rebonds, 8 passes et surtout 9 contres.