Olav Spahl a aidé la Gymfed dans la recherche de la nouvelle coach

Vendredi, la Gymfed a nommé Ulla Koch pour succéder à Marjorie Heuls et Yves Kieffer, licenciés. Elle occupera cette fonction jusqu'aux Jeux Olympiques de l'année prochaine à Paris. Spahl, comme Koch, était membre de la délégation allemande aux Jeux Olympiques de Londres en 2012.

"En Allemagne, Ulla fait vraiment autorité", a expliqué Spahl. "Elle est très sympathique et charismatique. Depuis que j'ai quitté l'Allemagne, je n'ai plus été en contact avec elle. Mais lors de la finale des barres asymétriques de Nina Derwael aux Jeux de Tokyo, elle était assise à côté de moi dans les tribunes. Elle était fascinée par l'exercice de Nina. Ulla était à la retraite depuis un certain temps (elle a 68 ans, ndlr) et j'ai osé lui demander si elle était disponible ou intéressée. Les négociations avec la fédération ont suivi".