Onze Belges à la fête dimanche

Cynthia Bolingo sera la première en piste lors de la première série du 400m à 9h35. Tout comme Helena Ponette engagée dans la 5e des six séries à 10h07, il lui faudra prendre une des trois premières places de sa course ou réaliser un des six autres meilleurs chronos de l'ensemble des autres concurrentes.

A 9h50, Noor Vidts aura entamé sa seconde journée de l'heptathlon par la 5e épreuve, la longeur, souvent déterminante.