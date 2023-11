Opéré du pouce, Florent van Aubel incertain pour le tournoi de qualification olympique

Van Aubel, 32 ans, s'est blessé avec son club néerlandais de Pinoké. Sa main gauche est dans le plâtre mais l'international belge peut continuer à entretenir sa condition physique comme le montre une photo publiée sur les réseaux sociaux.

Champions olympiques en titre, les Red Lions devront se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 via un tournoi de qualification olympique prévu du 13 au 21 janvier à Valence en Espagne. La Belgique, 2e nation mondiale, affrontera dans son groupe l'Irlande (FIH 13), le Japon (FIH 15) et l'Ukraine (FIH 29). Les deux premiers des deux groupes se qualifient pour les demi-finales. Les deux finalistes et le vainqueur du match pour la 3e place seront qualifiés pour Paris.