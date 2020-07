Ordane Kanda-Kanyinda est de retour à Rotterdam

(Belga) L'international belge de basket de 23 ans, Ordane Kanda-Kanyinda, s'est officiellement engagé avec Rotterdam (Pays-Bas) pour la saison prochaine, club au sein duquel il a déjà évolué par le passé.

Coupé par le Spirou Charleroi en novembre 2019, le meneur belge Ordane Kanda-Kanyinda va continuer sa carrière aux Pays-Bas, un pays qu'il connaît bien. En effet, après son passage écourté au Spirou lors de la saison 2019-2020, il avait signé un contrat pour une période d'essai d'un mois dans le club néerlandais de Heroes Den Bosch. Une période d'essai compliquée à cause de la crise sanitaire. Finalement, c'est au sein d'un club qu'il connaît très bien qu'il va continuer sa carrière. Lors de la saison 2017-2018, le Belgian Lion avait évolué sous les couleurs de Rotterdam avec un certain succès, lui qui tournait à 18,4 points de moyenne en plus de capter 5,5 rebonds et de délivrer 5 passes décisives.