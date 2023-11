Orlando fait tomber Boston et signe une sixième victoire de rang

Habitué au fond du tableau de la Conférence Est, Orlando surprend en ce début de saison et le Magic a poursuivi sa série de victoires en s'imposant face aux Celtics. La franchise floridienne a pu compter sur 27 points de Moritz Wagner et 23 points de Paolo Banchero pour repousser Boston et Jayson Tatum (26 points).

Un sixième succès de suite qui permet à Orlando de s'installer à la deuxième place à l'Est derrière Boston et devant Milwaukee, tombeur de Washington (131-128). Plus bas dans le classement, New York a conforté sa 6e place en battant Miami, 5e, après avoir compté 21 points de retard (100-98). Indiana reste 7e après sa victoire 136-113 contre Detroit qui enchaîne un 13e revers de rang. Toronto, de son côté, a pris le meilleur sur Chicago (121-108).