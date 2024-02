Ostende, Anvers, Limburg, Liège et Charleroi qualifiés dans cet ordre pour l'Elite Gold

Le Brussels (30 points-10 succès), qui regrettera longtemps sa récente défaite à domicile face à Alost, se classe sixième et premier des clubs qualifiés pour l'Elite Silver, suivi de Malines et Courtrai (28 points - 8 succès) puis de Mons et Louvain (25 points - 5 succès) et enfin d'Alost qui ferme la marche avec 23 points (3 succès).

La deuxième phase (transfrontalière) qui opposera les clubs belges à leurs homologues néerlandais dans chacune des deux poules (Gold et Silver) démarrera au retour la trêve internationale, soit le week-end des 2 et 3 mars prochains.