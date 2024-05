Ostende confirme à Liège, Anvers égalise et reprend l'avantage du terrain contre Limburg

Armés des meilleures intentions, les Liégeois n'auront mené que quatre minutes, les premières de la rencontre, avant qu'Ostende ne trouve la bonne carburation sous l'impulsion de Khalil Ahmad (15 points) vite rejoint par un Pierre-Antoine Gillet en mission (20 points, 8 rebonds) sur ses terres d'origine. Menés 14-28 à l'issue du premier quart, Olivier Troisfontaines, auteur lui aussi de 20 unités, et ses coéquipiers ont eu le bon goût de lutter jusqu'au bout pour se rapprocher à 72-73 à 32 seconde du terme sur un triple signé Bram Bogaerts avant que Khalil Ahmad, encore lui, ne mette Ostende à l'abri de manière définitive sur deux lancers-francs.

Après la déconvenue de la première manche, mercredi, Anvers a su trouver les ressources morales et physique, ainsi que les ajustements tactiques nécessaires, pour s'imposer sans discussion à l'Alverberg de Hasselt. En tête du début jusqu'à la fin, les Giants ont dominé le rebond (24/36) et se sont montrés bien plus adroits que leur adversaire. Jackson Kreuser a été le meilleur anversois avec 14 points et 6 rebonds et 20 minutes