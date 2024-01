Ostende égalise dans le play-in et arrache une troisième manche décisive

Ostende s'est imposé 71-61 à domicile mardi face aux Israéliens de l'Hapoel Holon (avec le Belge Hans Vanwijn) à l'occasion de la seconde manche de play-in opposant les deux équipes pour une accession au Top 16 de la Ligue des champions de basket. Les deux équipes se retrouveront donc dans une semaine (le 16 janvier à 20h00) pour une troisième manche délocalisée à Szombathely en Hongrie en raison de la situation au Moyen-Orient. De son côté, le PAOK Salonique (avec Michaël Gilmore) s'est imposé 87-88 chez les Turcs de Bursa et égalise ainsi à 1-1.

Battus 80-70 la semaine dernière à l'occasion de la première manche, les champions de Belgique étaient le dos au mur : soit la victoire, soit l'élimination. Sous la conduite des expérimentés Sam Van Rossom (12 points, 6 passes) et Pierre-Antoine Gillet (15 points, 9 rebonds), Ostende a pris le départ qu'il fallait (10e: 14-10) avant d'augmenter la pression dans le second quart pour creuser un premier écart significatif à 39-24 (repos). Les Israéliens parvenaient à arrêter l'hémorragie dans le troisième acte avant dans les dernières minutes de se livrer à une course poursuite qui les ramenait à 10 longueurs. De quoi sécuriser un succès qui ouvre aux Ostendais le droit à une troisième manche décisive.

Dans les rangs israéliens, Hans Vanwijn a marqué 6 points et pris 7 rebonds en 27 minutes de jeu.