Ostende et Charleroi en ballotage favorable, Liège dominé à Louvain

Ostende et Louvain ont pris une option sur la qualification à l'occasion de leur match aller en quarts de finale de la Coupe de Belgique de basket, vendredi. Le Brussels et le Spirou de Charleroi se sont quant à eux quittés dos à dos.

Ostende s'est imposé à Limburg (privé de Maxime De Zeeuw, blessé) sur le score de 64-66. Au repos (31-45), les Côtiers semblaient bien partis pour un large succès sous la conduite de Damien Jefferson (15 points) et de Khalil Ahmad (22 points). La réaction limbourgeoise venait de Quentin Serron et Jonas Delalieux (12 points chacun). Avec finalement deux petits points d'écart à l'issue du match aller, tout reste possible dimanche à 16h00 pour des Limbourgeois qui, en début de championnat, étaient allés s'imposer nettement au Coretec Dôme.

La dernière rencontre entre le Brussels et le Spirou Charleroi s'est terminée sur un score de parité, 68-68. Après un excellent départ (mi-temps: 39-30), Serge Crevecoeur et ses hommes n'ont pu empêcher le Spirou de revenir dans la partie sous l'impulsion d'Austin Butler et Milan Samardzic (13 et 14 points). La qualification se jouera donc en une manche sèche, dimanche à 16h00 dans l'antre carolo.

La manche aller du quatrième quart de finale, entre Malines et Anvers se disputera samedi à 20h30.