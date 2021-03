Ostende remporte le Clasico face au Spirou, victoires pour Mons et Anvers

(Belga) Ostende s'est imposé dimanche après-midi à domicile (88-60) face au Spirou de Charleroi en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans les autres matchs, Mons a pris sa revanche à Limburg United (63-72) et Anvers l'a emporté à Alost sur un score NBA (95-111).

Le Clasico du basket belge entre Ostende et le Spirou de Charleroi a tourné à l'avantage du nonuple champion de Belgique. Dès le début de la rencontre, les Côtiers faisaient parler leur collectif et profitaient des nombreuses pertes de balle des visiteurs (24 au total) pour prendre les commandes (18-5 et 25-13). Le retour au jeu de Sergio Llorente côté carolo leur permettait de faire jeu égal dans les deux quarts suivants (42-32 à la pause et 56-45 à la 30e). Charleroi y croyait en revenant à 58-51 à 9 minutes de la fin mais le rush final des Ostendais était fatal aux Carolos (88-60). Dusan Djordjevic (15 points et 5 passes) termine meilleur joueur à Ostende, Alex Libert (10 points, 5 rebonds et 3 passes) du côté du Spirou. Après avoir été battus il y a quelques jours à Limburg United, Mons a pris sa revanche ce dimanche, toujours sur le parquet limbourgeois. C'est en première mi-temps que les visiteurs ont fait la différence (26-32) pour finalement s'imposer (63-72) avec trois joueurs à plus de dix points: Auston Barnes (17), Zaccharie Mortant (16) et Arik Smith (15). A Limburg United, Wen Mukubu termine meilleur marqueur avec 17 unités. Enfin, le dernier match de la journée entre Alost et Anvers avait des allures de NBA. Les deux équipes ont fait preuve d'une incroyable réussite aux tirs (13/26 à 3 points pour Anvers et Alost) pour affoler les compteurs (49-57 à la pause et 95-111 à la fin). L'Alostois Vladimir Mihailovic termine le match avec 40 points. Côté anversois, Sterling Gibbs en ajoute 30 et Dave Dudzinski 24. Au classement, Anvers et Mons restent en tête avec un bilan de 9 victoires pour 2 défaites. Suivent Ostende (9-1), Limburg United (6-4), Charleroi (4-7), le Brussels (3-9), Alost (5-4), Malines (3-6), Louvain (2-7) et Liège (1-9). (Belga)