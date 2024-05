Ostende se rapproche d'un treizième titre d'affilée

Dans l'ambiance des grands soirs et devant plus de 4000 spectateurs, Ostende a remporté vendredi son duel avec Anvers (82-69) à l'occasion de la troisième manche de la finale des playoffs belges de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball. Avec ce succès, les champions en titre prennent l'avantage (2-1) dans cette finale disputée au meilleur des cinq manches. Ils ne sont désormais plus qu'à un seul succès d'un treizième titre consécutif.