Ostende s'impose à Groningue et reprend seul la tête

Ostende l'a emporté assez facilement (68-94) à Groningue ce lundi après-midi dans la seconde phase (transfrontalière) de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball. Grâce à ce succès, les Ostendais toujours invaincus en Elite Gold repassent seuls en tête du classement provisoire de la compétition avec 27 points devant Den Bosch et Leiden (25 points) suivis de Anvers (24), Limburg (23), Zwolle (22) et Charleroi (22), puis Liège (21) et Groningue (21) et enfin BAL Weert (20 Points)