Ostende s'impose, Malines lourdement battu

Malines a craqué en fin de match à Groningue: les Kangoeroes perdaient de 7 points (50-43) au terme du troisième quart-temps. La dernière période a vu les Néerlandais inscrire 23 points contre 5 seulement pour les Malinois. Willem Brandwijk a été le joueur de Groningue le plus prolifique avec 14 points. Mattias Palinckx (12 points) a tenté de sauver les meubles côté malinois.

A Leeuwarden, Ostende a fait la différence en fin de deuxième quart-temps: à 4:28 de la fin de la période, le score était de 37-37. A la pause, Ostende menait de 9 points (44-53). Quatre joueurs d'Ostende ont terminé avec au moins 15 points au compteur: Nikola Jovanovic (20 points), Breein Tyree (17 points), Keye van der Vuurst de Vries (15 points) et Pierre-Antoine Gillet (15 points).

Ostende (32 points) reste deuxième, dans le sillage du leader, l'Antwerp (33 points), vainqueur 76-64 de Leiden vendredi. Malines (31 points) occupe la troisième place. Groningue (29 points) est cinquième et Leeuwarden (24 points) dixième.

En Elite Silver, Mons s'est imposé 79-87 à Amsterdam grâce notamment aux 27 points de Jure Zubac et aux 22 points de Stephen Harris. Job Kayhan a inscrit 23 points pour Amsterdam.

Louvain a eu besoin des prolongations pour venir à bout 71-74 de BAL à Weert. Avec 17 points et 15 rebonds, Nick Mcglynn a été décisif pour Louvain. Les Bears sont en tête avec 31 points, deux de plus que Mons. Weert est 7e avec 23 points et Amsterdam 10e avec 19 unités.