C'est une sport qui a le vent en poupe. Coronavirus oblige, les sports intérieurs sont interdits au plus de 12 ans. De nombreux sportifs se rabattent ainsi sur le padel en extérieur, où l'on respecte la bulle sociale. Le padel, c'est un mélange de tennis et de squash. Depuis le début de l'année, 85 projets de construction ont été introduits en Région wallonne. Actuellement tous les terrains sont réservés...

Nos journalistes Michael Menten et Gilles Gengler se sont rendus à Wavre pour se rendre compte du succès actuel du padel. Ils sont tombés, dès 9h du matin, sur quatre copines qui n'ont pas eu le choix de réserver si tôt: tout est complet le reste de la journée.

"Dès qu'on a fini, la première chose qu'on fait, c'est de réserver l'heure suivante. Sinon, on est vues", dit l'une d'elles. "A cause du confinement, on ne peut plus joueru au tennis, dont on se rabat sur le padel. Et puis, c'est en plein air, on voit d'autres personnes...", dit une autre.

Dans ce club du Brabant wallon, l'affluence est telle qu'il a fallu limiter le nombre d'abonnés! Ils seront bientôt 1.000 à se partager les deux terrains.

"Le padel est un sport qui monte en Belgique", confie Sébastien, le gérant d'un club, au micro de nos journalistes. "C'est un sport qui est facilement accessible pour tout le monde. Les terrains sont pour l'instant complets du matin 9h jusqu'à 21h, sept jours sur sept. C'est une affluence assez incroyable".

Il existe en Fédération Wallonie-Bruxelles près de 120 terrains de padel, mais ce chiffre risque de vite augmenter. Depuis le début de l'année, 85 terrains sont en projet de construction.

"Avec le padel, en fait, les terrains de padel sont praticables", indique Laurent Jeuniaux, coordinateur sportif à l'Association francophone de padel. "Il faut vraiment beaucoup pour ne plus savoir jouer. Il a 2-3 semaines, il y a eu un petit épisode de neige, on a vu les gens brosser la neige en dehors du terrain et puis jouer".

Avec les beaux jours qui arrivent et le couvre-feu prolongé, les réservations devraient même bientôt s'étendre jusque minuit.