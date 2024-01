"Par respect" les Red Lions ont joué "à fond" contre l'Ukraine

"On a surtout essayé de respecter l'adversaire aujourd'hui et faire ce qui était demandé, jouer en passes et faire tourner la balle" a déclaré Nelson Onana à RTL. "L'Ukraine s'entraîne bien moins que nous. Ils sont quasiment amateurs face à nous qui sommes six fois par semaine ensemble sur le terrain. C'est aussi ça le sport, respecter l'adversaire en jouant à fond et rester concentrés parce que je crois que la Belgique, à un moment donné de son histoire, a aussi connu ces moments-là (de lourdes défaites contre des grandes nations, ndlr)."

John-John Dohmen abondait dans le même sens. "On a voulu donner le plus de respect possible en jouant notre jeu. On a essayé de tous se donner confiance avant la demie contre la Corée, qui sera une équipe très difficile à jouer. Ils défendent très bas et ont un très bon pc. Il va falloir essayer de marquer en premier", selon le recordman mondial de sélections internationales (461).