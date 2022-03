Paralympiques-2022: Arthur Bauchet encore en or, Cécile Hernandez enfin sacrée

Il s'impose comme la relève française en ski alpin paralympique: Arthur Bauchet a remporté lundi une deuxième médaille d'or aux Jeux de Pékin, où la snowboardeuse perpignanaise Cécile Hernandez a décroché, en pleurs, son premier titre.

Sourire accroché aux lèvres, le jovial sportif de 21 ans, originaire du Var et licencié au ski club de Briançon, a poussé un cri de joie à l'arrivée du super combiné, qui associe une épreuve de vitesse (Super-G) à une épreuve technique (slalom).

"C'est juste fou de réussir à faire mon ski ici, après quatre ans de préparation, c'est juste génial", a-t-il réagi. "Cette médaille, je suis vraiment allé la chercher."

"L'objectif, c'était de tout casser dès la première manche (...) C'est parfait, même si physiquement c'était très dur", a expliqué Arthur Bauchet, dont les jambes ont flanché après l'arrivée.

Le sportif, qui évolue en catégorie debout, souffre de paraparésie spastique, une maladie qui provoque une faiblesse et des contractures musculaires des jambes.

Quadruple médaillé d'argent aux Jeux de Pyeongchang et double champion du monde à Lillehammer plus tôt cette année, Arthur Bauchet a devancé le Finlandais Santeri Kiiveri et le Néo-Zélandais Adam Hall.

- Emotion -

Autre grand bonheur de la journée côté français pour Cécile Hernandez, qui décroche à 47 ans le premier titre paralympique de sa carrière, en snowboard cross.

"Je suis hyper émue, parce que je la voulais vraiment cette médaille. Ça a été des gros combats et beaucoup de sacrifices", a déclaré en pleurs la sportive atteinte de sclérose en plaque.

"Cette médaille, je la dédie d'abord à ma maman, parce que je l'ai perdue juste avant de prendre le départ (pour Pékin). Je regarde le ciel pour elle."

"C'est très important de montrer qu'on peut dépasser les barrières que la sclérose en plaque nous impose", a-t-elle ajouté.

- "Des fautes bêtes" -

Déception en revanche pour la star française du ski alpin paralympique, Marie Bochet, toujours en super combiné.

Troisième après la première épreuve du Super-G, elle a finalement terminé 5e après une erreur lors du slalom.

"Il y a pas mal de frustration", a confié l'octuple championne paralympique, médaillée d'argent la veille en Super-G.

"Je le sentais un peu à l'entraînement que ça n'allait pas très bien en slalom. Après, c'est des fautes bêtes. C'est du slalom, ça va vite."

Même mésaventure pour Hyacinthe Deleplace (catégorie déficient visuel), en tête de la manche de Super-G mais au final seulement cinquième après le slalom.

La France est désormais cinquième du classement avec cinq médailles (trois d'or, une d'argent et une de bronze).

Tout en haut, la Chine n'en finit plus d'impressionner avec neuf nouvelles médailles (25 au total dont 7 d'or), devant l'Ukraine qui a remporté un nouveau titre grâce à la fondeuse Oksana Shyshkova.

"Avec la situation en Ukraine, c'est très difficile de se concentrer sur la course et de maîtriser ses émotions. Mais on se doit de donner le meilleur de nous-mêmes", a-t-elle déclaré Oksana Shyshkova. "Notre bataille à nous est ici et on doit prouver que l'Ukraine est forte."

Le Canada complète le podium grâce à trois nouvelles médailles d'or, dont la 14e du vétéran canadien Brian McKeever, 42 ans, en 20 km classique en ski de fond (catégorie déficient visuel). Il lui reste deux courses, pour ses derniers Jeux, pour essayer d'égaler le record de l'ex-skieur allemand Gerd Schönfelder, qui avec 16 médailles d'or est le sportif paralympique le plus titré de l'histoire.